شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يصعد مع تراجع الدولار.. وآمال التحفيز تطغى على تفاؤل اللقاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد الذهب الاثنين، إذ بدد ضعف الدولار وآمال في المزيد من التحفيز النقدي في الولايات المتحدة للتخفيف عن الاقتصاد المتضرر من الجائحة التفاؤل إزاء احتمال توزيع لقاح لكوفيد-19 في العام القادم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1873.51 دولار للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، ولم يطرأ تغير يُذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1871.70 دولار.

وطمأن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الأسواق يوم الجمعة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي ووزارة الخزانة لديهما العديد من الأدوات المتبقية لدعم الاقتصاد، بعد أن قرر سحب أموال عدد من برامج الإقراض لدى المركزي الأمريكي بحلول نهاية العام.

وقال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس «من المفارقات، أن الفشل في تقديم حزمة مالية يدعم الذهب»، مشيرا إلى أنه ربما يكون هناك المزيد من التعويل على دعم المركزي الأمريكي الذي سيكون على الأرجح في صورة سيولة وخفض أسعار الفائدة نتيجة لذلك.

ويُعتبر الذهب الذي لا يدر عائدا تحوطا في مواجهة التضخم الذي ينتج عادة عن إجراءات التحفيز.

كما تلقى المعدن الأصفر الدعم من تراجع الدولار مما يقلص تكلفة شراء الذهب لحائزي بقية العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 24.25 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 946.43 دولار للأوقية وربح البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2339.56 دولار.

(رويترز)