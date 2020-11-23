شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: نسعى لمشاركة قطاع التعدين بـ5% فى الناتج القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة وضعت إستراتيجية لدعم وتطوير قطاع التعدين واستغلاله بما يحقق القيمة المضافة، وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة on، أن أنه تم التعاقد مع أكبر بيوت الخبرة في مجال التعدين لاستغلال الموارد المصرية، مؤكدًا أن قطاع التعدين سيساهم بـ5% في الناتج القومي مقارنة بـ5.% في الوقت الحالي، لافتا إلى أن التعديل التشريعي كان ضرورة حتي يتماشي القانون مع الوضع في عام 2020 ومن ثم المساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الثروة المعدنية.

وتابع أن هناك 11 شركة كبرى فازت بمزايدة التنقيب عن الذهب ومن بينهم شركة يملكها رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، مشيرًا إلي أن 60 مليون دولار استثمارات متوقعة للبحث عن الذهب كحد أدنى.