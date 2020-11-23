أكوا باور تخطط لإصدار صكوك بـ3.75 مليارات مطلع 2021

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تخطط شركة أكوا باور لإصدار صكوك إسلامية بنحو مليار دولار (3.75 مليارات ريال) مطلع العام المقبل بهدف تمويل حصة الشركة للاستحواذ على أصول لتوليد الطاقة بجازان بقيمة 8 مليارات دولار، حيث عينت الشركة بنكين كمستشارين لإصدار الصكوك.

وقالت وكالة (بلومبيرج) نقلا عن مصادر لها «إن أكوا باور السعودية تعتزم جمع ما يصل إلى مليار دولار من بيع الصكوك الإسلامية».

وأضافت الوكالة «إن الشركة، وهي واحدة من أكبر مطوري محطات الطاقة في الشرق الأوسط، عينت الوحدة السعودية التابعة لشركة (HSBC) القابضة وشركة سامبا كابيتال لتقديم المشورة بشأن الإصدار».

ونقلت (بلومبرج) عن الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أن الشركة التي تطور وتدير محطات لتوليد الكهرباء والمياه في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا تجري محادثات مع البنوك المحلية حول الصفقة المحتملة التي ستقوم بالريال السعودي، وأضافوا «إن حصيلة الطرح ستستخدم للمساعدة في تمويل حصة أكوا من استحواذها على أصول التغيير والطاقة بقيمة 8 مليارات دولار في مشروع غاز طبيعي في جازان».

وقالت المصادر «إن الصكوك سيتبعها طرح شركة أكوا للاكتتاب العام الأولي في السوق السعودية، والذي قد يجمع نحو مليار دولار وتقدر قيمة الشركة بنحو 8 مليارات دولار».

وكان رئيس مجلس إدارة أكوا باور محمد أبونيان قال «من المقرر طرح حصة من أسهم الشركة في السوق السعودية العام المقبل». وأضاف «إن الطرح سيقتصر على السوق السعودية»، مشيرا إلى أنه لم يحدد حتى الآن حجم الطرح.

وأضاف في حديثه مع (العربية) «إن إجمالي المشاريع التي نفذتها الشركة وتحت التنفيذ بلغ حاليا 59 مليار دولار، وقال «وهذا نتاج العمل على مدار 75 فصلا و12 دولة تقريبا، الحجم الأكبر من المشاريع ما يزال بالمملكة».

وذكر أبونيان أن إعلان صندوق الاستثمارات العامة عن زيادة حصته في شركة أكوا باور هو جزء من رؤية 2030. وأعلن صندوق الاستثمارات العامة في 19 نوفمبر 2020 عن زيادة حصته في أكوا باور من 33.36% إلى 50%. ويعد هذا الاستثمار جزءا من استراتيجية صندوق الاستثمارات لدعم تطوير قطاع الطاقة المتجددة داخل المملكة، ودعم نمو الشركات الوطنية وتمكينها لتكون رائدة إقليميا وعالميا، وفي الوقت نفسه تحقيق عوائد استثمارية مستدامة.