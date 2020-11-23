عقد استثماري

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ويمتاز المشروع بنموذج الأسواق التجارية المفتوحة، بتقديم خدمات ترفيهية ذات مستوى عال يتناسب مع متطلبات جميع شرائح المجتمع، وتتمثل رؤية المشروع في أن يصبح الوجهة الترفيهية الأولى في المنطقة، فيما سيوفر المشروع نحو 1500 فرصة وظيفية للشباب والفتيات.ويتضمن العقد الاستثماري إنشاء وتشغيل «بوليفارد يو ووك» الذي يتضمن 28 محلا تجاريا و32 مطعما للوجبات السريعة و10 قاعات للسينما وموقعين مخصصين للأماكن الترفيهية و11 موقعا مخصصا للخدمات المساندة، كما يتضمن تخصيص منطقة لاستيعاب 2084 موقفا للسيارات، بعوائد مالية تتجاوز 26 مليون ريال.
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