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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد استثماري وقعه أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي، لإنشاء وتشغيل «بوليفارد يو ووك» على طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز مع تقاطع طريق الملك عبدالعزيز، على مساحة تتجاوز 152 ألف م2.

ويمتاز المشروع بنموذج الأسواق التجارية المفتوحة، بتقديم خدمات ترفيهية ذات مستوى عال يتناسب مع متطلبات جميع شرائح المجتمع، وتتمثل رؤية المشروع في أن يصبح الوجهة الترفيهية الأولى في المنطقة، فيما سيوفر المشروع نحو 1500 فرصة وظيفية للشباب والفتيات.

ويتضمن العقد الاستثماري إنشاء وتشغيل «بوليفارد يو ووك» الذي يتضمن 28 محلا تجاريا و32 مطعما للوجبات السريعة و10 قاعات للسينما وموقعين مخصصين للأماكن الترفيهية و11 موقعا مخصصا للخدمات المساندة، كما يتضمن تخصيص منطقة لاستيعاب 2084 موقفا للسيارات، بعوائد مالية تتجاوز 26 مليون ريال.