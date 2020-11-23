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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 21 فرصة طرحتها أمانة منطقة القصيم بعدد من الحدائق والمتنزهات والمنشآت البلدية بمدينة بريدة بنظام التأجير الموقت، لغرض إقامة الأنشطة والفعاليات. وبينت أمانة منطقة القصيم أن هذه الخطوة تأتي بهدف توفير عدد من الخيارات الاستثمارية الموقتة، مشيرة إلى أن المواقع تتضمن مسرح وقاعات مركز الملك خالد الحضاري، ساحات مدينة التمور، متنزه ومضمار الملك عبدالله، وعددا من الحدائق والمتنزهات والمضامير بمدينة بريدة.

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