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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية انتخبت إبراهيم آل الشيخ رئيسا لها، ورائد الطيار ونايف الراجحي نائبين للرئيس، للدورة الجديدة (1441هـ - 1444). ونوه آل الشيخ بأهمية اللجنة كتجمع للمستثمرين في قطاع الصناعة يعمل على حماية مصالحهم ونقل التحديات والمعوقات التي تواجههم للجهات المعنية لتذليلها. وبين أن الصناعة تعد إحدى ركائز رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى ما أثبتته جائحة وبين أن الصناعة تعد إحدى ركائز رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى ما أثبتته جائحة كورونا من أهمية الاعتماد على الصناعة الوطنية، وما لعبته من دور خلال هذه الأزمة. اللجنة الوطنية الصناعية

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