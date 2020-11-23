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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التأمينات الاجتماعية بثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الرسائل المختلفة للتعريف بحقوق المشترك في فرع الأخطار المهنية، ضمن جهود المؤسسة في توعية عملائها. وتضمنت الرسائل تعريفا وتوضيحا لعدد من الحقوق والمنافع، ومن ذلك منافع الأخطار المهنية، حيث يطبق نظام الأخطار المهنية على جميع العاملين في سوق العمل السعودي، ونسبة الاشتراك فيه 2% من الأجر الخاضع للاشتراك يتم دفعها بالكامل من قبل صاحب العمل، وتضمنت الرسائل أيضا توضيحا للحالات التي يتم فيها اعتبار الإصابة إصابة عمل، وإلى ما يقدمه نظام الأخطار المهنية من عناية طبية، وبدلات يومية لفترة الإجازة المرضية، والتعويضات النقدية في حال نتج عنها عجز مستديم، بالإضافة إلى توضيح للمدة اللازمة للإبلاغ عن إصابة العمل.

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