شكرا لقرائتكم خبر 14718 شكوى لمشتركي الاتصالات بالربع الثالث.. و«زين» الأعلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي الشكاوى التي صعدها المشتركون لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بعد عدم حلها من قبل مقدمي الخدمة 14.718 شكوى خلال الربع الثالث من عام 2020، تعاملت معها الهيئة وقامت بمعالجتها.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن مؤشر تصنيف خدمات الاتصالات رصد تسجيل شركة (زين) لأكثر عدد شكاوى في خدمات الاتصالات المتنقلة خلال الربع الثالث من عام 2020، فيما سجلت شركة (فيرجن) أقل عدد شكاوى في خدمات الاتصالات المتنقلة.

وأشارت الهيئة إلى أن غالبية تلك الشكاوى؛ كانت بسبب الاعتراض على الفواتير والالتزامات المالية، وعدم تقديم خدمة أو تفعيلها أو تطبيق مزاياها.

أما على صعيد خدمات الاتصالات الثابتة؛ فقد رصد المؤشر تسجيل شركة موبايلي لأقل عدد شكاوى، فيما سجلت شركة الاتصالات المتكاملة أكثر عدد شكاوى، مضيفة أن أسباب غالبية تلك الشكاوى تعود إلى تأسيس خدمة دون طلب العميل، والاعتراض على الفواتير والالتزامات المالية.

يشار إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسعى من خلال نشر نتائج مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة إلى رفع مستوى الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات؛ لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها، حيث يقوم المؤشر، بتحليل البيانات مقابل كل 100 ألف اشتراك لدى كل مقدم خدمة، بناء على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الالكتروني والتطبيقات المرتبطة به.

خدمات الاتصالات المتنقلة:

الأعلى: شركة زين

الأقل: شركة فيرجن

خدمات الاتصالات الثابتة: