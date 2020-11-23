شكرا لقرائتكم خبر عن «كريدي أجريكول» الفرنسي يعرض شراء بنك إيطالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بنك كريدي أجريكول الفرنسي الاثنين إن وحدته التابعة الإيطالية دشنت عرضا لشراء بنك كريديتو فالتلينيس (كريفال) الإيطالي نقدا.

وذكر البنك في بيان أن كريدي أجريكول إيطاليا يعرض 10.50 يورو (12.47 دولار) للسهم للاستحواذ على كريفال.

وقال كريدي أجريكول إن العرض يوازي استثمارا بقيمة 737 مليون يورو (875 مليون دولار).

وقال البنك الفرنسي إن وحدته التابعة للتأمين كريدي أجريكول أشورانس ستبيع حصتها البالغة 9.8 بالمئة في كريفال إلى كريدي أجريكول إيطاليا.

كما تعهدت ألجيبريس ببيع حصتها البالغة 4.5 بالمئة في كريفال إلى كريدي أجريكول إيطاليا.

(رويترز)

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