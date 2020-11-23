شكرا لقرائتكم خبر عن أسرع زيادة في أنشطة الشركات الأمريكية منذ 5 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



أظهر مسح الاثنين ارتفاع نشاط الشركات الأمريكية بأسرع وتيرة في أكثر من خمس سنوات في نوفمبر /تشرين الثاني بقيادة أسرع انتعاش في الصناعات التحويلية منذ سبتمبر/ أيلول 2014، مما يشير إلى أن الاقتصاد ما زال يحقق تقدما في تجاوز ركود أزمة كوفيد-19 بالرغم من ارتفاع عدد الإصابات بالمرض.

وصعد مؤشرا آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات لقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات متجاوزين أكثر التوقعات تفاؤلا في استطلاع لرويترز توقع استقرارهما.

كما تقدم القراءتان واحدة الصور الأولى لحالة الاقتصاد الأمريكي بعد انتخابات الرئاسة التي أجريت قبل ثلاثة أسابيع وهزم فيها الديمقراطي جو بايدن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وقال كريس وليامسون كبير اقتصاديي الأعمال لدى آي.إتش.إس ماركت في بيان «عكس الارتفاع زيادة في قوة الطلب التي شجعت بدورها الشركات على تشغيل موظفين بوتيرة لم يسبق لها مثيل منذ البدء في إجراء المسح في 2009».

وصعد مؤشر ماركت لقطاع الصناعات التحويلية إلى 56.7 من 53.4 في أكتوبر/ تشرين الأول، متجاوزا متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين والبالغ 53. وتشير قراءة للمؤشر فوق 50 إلى نمو.

وفي الوقت نفسه ارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 57.7، وهو أعلى مستوى منذ أبريل/ نيسان 2015، من 56.9 قبل شهر. وكان استطلاع لرويترز قد توقع أن يسجل المؤشر 55.

وزاد مؤشر ماركت المجمع، الذي يمزج بين قراءتي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 57.9 من 56.3 في أكتوبر/ تشرين الأول. وهو أيضا أعلى مستوى منذ أبريل/ نيسان 2015.

(رويترز)