تراجع كبير في أسعار الذهب

أفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن أسعار الذهب قد تراجعت في مستهل تعاملات الأسبوع في مصر، اليوم، الإثنين، بقيمة 11 جنيهاً، وذلك بعد هبوط أوقية الذهب عالمياً من 1873 دولاراً إلى 1838 .
وأضافت الصحيفة أن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً في مصر قد وصل إلى 805 جنيهاً.
وأشارت إلى أن هناك توقعات باستمرار هبوط سعر الذهب في مصر خلال الساعات القادمة في حالة استمرار الهبوط العالمي.
وفيما يلي أسعار الذهب، بحسب ما نشرت الصحيفة:
عيار 18 : 690 جنيها للجرام
عيار 21 : 805 جنيهات
عيار 24 : 920 جنيها
الجنيه الذهب : 6440 جنيها
أوقية الذهب 1838 دولارا
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