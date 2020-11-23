تراجع كبير في أسعار الذهب

أفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن أسعار الذهب قد تراجعت في مستهل تعاملات الأسبوع في مصر، اليوم، الإثنين، بقيمة 11 جنيهاً، وذلك بعد هبوط أوقية الذهب عالمياً من 1873 دولاراً إلى 1838 .

وأضافت الصحيفة أن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً في مصر قد وصل إلى 805 جنيهاً.

وأشارت إلى أن هناك توقعات باستمرار هبوط سعر الذهب في مصر خلال الساعات القادمة في حالة استمرار الهبوط العالمي.

وفيما يلي أسعار الذهب، بحسب ما نشرت الصحيفة:

عيار 18 : 690 جنيها للجرام

عيار 21 : 805 جنيهات

عيار 24 : 920 جنيها

الجنيه الذهب : 6440 جنيها

أوقية الذهب 1838 دولارا