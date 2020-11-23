شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 23-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 23-11-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه، ليغلق عند 632.514 مليار جنيه.

إيقاف تداول 18 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 18 شركة، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الإسماعيلية مصر للدواجن، غاز مصر، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، سماد مصر (ايجيفرت)، المالية والصناعية المصرية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الألومنيوم العربية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العربية لاستصلاح الأراضي، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري"، أوراسكوم للاستثمار القابضة.

البورصة تربح 3.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه، ليغلق عند 632.514 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 613.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.3 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.48%، والعرب على 7.52% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.80% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.19%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 6.4 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 58.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 18.8 مليون جنيه، 27.7 مليون جنيه، 21 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10885 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 2167 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 13026 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4202 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2040 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 2972 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 1065 نقطة.

وصعدت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

عامر وبورتو

أعلنت شركتا عامر وبورتو جروب، تأجيل الدعوى رقم 455 لسنة 2019 مدني كلي شمال القاهرة، إلى جلسة 17 يناير لعام 2021.

كما أعلنت شركتا مدينة نصر للإسكان والتعمير، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، تأجيل نظر الدعوى إدارياً المقامة من الشركة الثانية ضد الأولى للمطالبة بكامل مستحقاتها المالية وقدره 24.8 مليون جنيه عن مشروع إنشاء 32 عمارة بمدينة السادس من أكتوبر.

أوراسكوم للتنمية مصر

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، توقيع عقد قرض متوسط الأجل لإعادة تمويل القروض القائمة بالإضافة إلى تمويل إضافي بإجمالي مبلغ 265 مليون دولار أمريكي بفترة سداد سبع سنوات مع فترة سماح سنتان ونصف، وتعتزم استخدام العائدات ما يعادل 215 مليون دولار أمريكي لإعادة تمويل القروض القائمة مما سيعفي الشركة من سداد الأقساط القادمة خلال فترة السماح، شريحة إضافية تصل إلى 50 مليون دولار أمريكي متاحة بالسحب على مدى عامين لتمويل الخطط التوسعية المستقبلية وفقاً لرؤية المجموعة بما في ذلك المصروفات الرأسمالية المخطط لها والمتعلقة بإضافة غرف جديدة وتجديد غرف قائمة بفنادق المجموعة في مختلف الوجهات.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة ارابيا انفستمنتس هولدنج 18 مليون سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة المجموعة المصرية العقارية 98.5 ألف سهم، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 274.8 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، الوادي العالمية للاستثمار 75 ألف سهم، 25 ألف سهم، على التوالي، واشترى مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات 75 ألف سهم.

الخليجية الكندية

فيما تم إيقاف التعامل على سهم الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بناءً على طلب الهيئة العامة للرقابه المالية، وذلك في ضوء قيام الشركة بتسليم دراسة القيمة العادلة ولحين نشر بيان من الهيئة بشأنها.

العربية لإدارة وتطوير الأصول

كما قررت تقرر إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية الشركة العربية لإدارة وتطوير الاصول خلال جلسة تداول أمس الأحد، مع تعديل سعر فتح جلسة اليوم الاثنين، ليصبح 6.21 جنيه/ للسهم.

جاء ذلك بعدما أعلنت الشركة، عن تلقيها عرضاً من شركة ركاز العقارية لشراء قطعة الأرض المملوكة للشركة بمدينة زفتى- محافظة الغربية بمساحة 60792م2 (تحت العجز والزيادة) بسعر 25000 جنيه للمتر المربع بإجمالي 1.52 مليار جنيه تقريباً، وسوف يتم العرض على أول مجلس ادارة لاعتماد البيع من عدمه تمهيدا للعرض على الجمعية العامة للشركة.