شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الاثنين 23 -11 - 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الاثنين 23-11- 2020، مجموعة من الأخبار الاقتصادية المهمة، ومن بينها إعلان رامي أبو النجا محافظ البنك المركزى أن الاقتصاد المصرى واصل النمو ليحقق 3.6% فى السنة المالية 2020، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادي الأخرى وهى كالتالى:

البنك المركزى: الاقتصاد يواصل النمو بنسبة 3.6% والتضخم انخفض لـ4.5%

قال رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصري، أن الخبرات المتراكمة التى اكتسبتها الحكومة والبنك المركزى فى إدارة الأزمات، ساعدت على سرعة التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، ليواصل الاقتصاد المصرى نموه فى السنة المالية 2020 بنسبة 3.6%.

وزيرة التضامن: التحول الرقمى يساعد الحكومة في وصول الدعم للفقراء

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة أطلقت حزمة تحفيزية للمتعثرين، حيث تسمح بإعفاء 90% من فوائد الديون السابقة في بنك ناصر الاجتماعي بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات، التي بدأها البنك المركزي من إعفاء المقترضين من الفوائد لفترة 6 أشهر.

بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تنقلات بشركات القطاع

أصد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات بشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة.

وفد وزارة التخطيط يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات بالأسكندرية

قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة محافظة الاسكندرية وذلك فى إطار الزيارات الميدانية للمحافظات التى تقوم بها الوزارة للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة المحافظات المصرية لعام 20/2021، وبحث تذليل أي معوقات تواجه تنفيذ هذه المشروعات.

لأول مرة.. بتروجت و3 شركات مصرية تنفذ أولى مراحل الخط الرابع لمترو الانفاق

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وسفير اليابان بالقاهرة، على هامش مؤتمر ومعرض النقل الذكى واللوجستيات التوقيع على عقد تنفيذ الأعمال الاعتيادية للجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الانفاق.

"رجال الأعمال" تطالب بتسهيلات تمويلية لتشجيع الشباب فى مجالات الصناعة والزراعة

أعلن المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، عن استمرار اللجنة في سعيها نحو دراسة المشاكل والتحديات على المستويين التمويلي والإجرائي.

بروتوكول تعاون بين البترول والعدل لدعم منظومة التقاضي الإلكتروني وميكنة المحاكم

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والمستشار عمر مروان وزير العدل على هامش مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا (CAIRO ICT 2020) بروتوكول تعاون بين الوزارتين بشأن تنفيذ منظومة التقاضى الإلكترونى وميكنة كافة التعاملات الخاصة بالمحاكم الاقتصادية، حيث يأتي هذا البروتوكول ليُشكل القواعد المنظمة لتيسير وسرعة اجراء كافة المعاملات القانونية الإلكترونية بهذه المحاكم.

السماح بالمشاركة في اجتماعات مجالس إدارات البنوك بالهاتف والفيديو حتى آخر2021

أصدر البنك المركزي المصري قرارا بتمديد فترة عدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مشاركة أعضاء مجالس إدارات البنوك، والسماح بمشاركتهم، عبر الفيديو والهاتف، إلى نهاية العام المقبل 2021. وذكر البنك المركزي، في بيان اليوم، أن ذلك في ضوء تعليمات حوكمة البنوك الصادرة في 23 أغسطس 2011، وكذلك التعليمات الصادرة في 17 مارس 2020.