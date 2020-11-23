شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الإثنين 23-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين مستهل تعاملات الأسبوع فى مصر بقيمة جنيه واحد فقط، ليبلغ الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 816 جنيها، وذلك بعد ارتفاع أوقية الذهب عالمياً إلى 1873 دولارا حتى صياغة التقرير، مع توقعات باستمرار صعود سعر الذهب فى مصر خلال الساعات القادمة فى حالة استمرار الصعود العالمى. أسعار الذهب اليوم: عيار 18 : 700 جنيه للجرام. عيار 21 : 816 جنيها. عيار 24 : 932.50 جنيه. وتباينت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات فى البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم: 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع . سعر اليورو الأوروبى: 18.47 جنيه للشراء، 18.67 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.69 جنيه للشراء، 21.01 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.59 جنيه للشراء، و51.39 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: مسجلا 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى: بلغ 4.22 جنيه للشراء، و 4.27 جنيه للبيع.

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