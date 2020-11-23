شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت تصعد عند الفتح بدعم من آمال بتعاف سريع بعد تقدم نحو لقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند الفتح اليوم الاثنين بدعم من آمال بأن أول لقاح لكوفيد-19 قد يكون متاحا في غضون أسابيع وهو ما جدد الرهان على تعاف اقتصادي سريع العام القادم.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 69.34 نقطة، أو 0.24 بالمئة، إلى 29332.82 نقطة في بداية جلسة التداول.

وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 9.28 نقطة، أو 0.26 بالمئة، إلى 3566.82 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 61.79 نقطة، أو 0.52 بالمئة، إلى 11916.76 نقطة.