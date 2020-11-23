شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: اليورو يكسر الدعم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج اليورو مقابل الدولار هبوطاً بشكل حاد بعد اختبار حاجز 1.1900، ليهاجم مستوى 1.1830 ويقع تحت مزيد من الضغط السلبي الآن، ليتجه نحو انخفاض محتمل وزيارة متوقعة لمناطق 1.1720، مع الإشارة إلى أن إغلاق الشمعة اليومية دون 1.1830 سيؤكد استمرار الميل الهابط، بينما الارتقاء فوقه سيعيد السعر إلى المسار الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2011.

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