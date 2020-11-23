شكرا لقرائتكم خبر عن «منتدى المالية العربية».. الإمارات تطالب بفتح قنوات حوار بناء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شارك عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، الاثنين، في أعمال الدورة الخامسة من منتدى المالية العامة للدول العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في إطار الجهود المبذولة لمناقشة التحديات التي تواجه صنّاع السياسات الاقتصادية في المنطقة العربية في ظل انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، وإيجاد السبل لمواجهتها، والتقليل من آثارها.

وانطلقت أعمال المنتدى، الذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي تحت عنوان «تعزيز الحماية الاجتماعية للدول العربية في المرحلة الراهنة ومرحلة ما بعد أزمة وباء كورونا»، بحضور الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وكريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، ووزراء المالية العرب، ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد في البلدان العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية، والدولية، ووزارات المالية والمصارف المركزية في الدول العربية.

ورحب عبيد الطاير بالوفود المشاركة، مؤكداً أهمية المنصة الرائدة التي يوفرها المنتدى لمناقشة مختلف قضايا وتحديات السياسة العامة ذات العلاقة بالمنطقة العربية، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية والمالية الحالية. وأشار إلى ضرورة فتح قنوات الحوار البناء والمثمر، لتبادل الخبرات ووضع استراتيجيات وخطط استباقية تستند إلى معطيات ورؤى واضحة.

وأضاف: تبقى الآفاق الاقتصادية العالمية غير واضحة نتيجة الموجة الثانية من وباء كوفيد -19، وتأثيرها في العديد من الاقتصادات الكبرى، حيث لا يزال الوضع محفوفاً بالمخاطر في العديد من البلدان. وحسب تقديرات صندوق النقد العربي، فإن الدول العربية سجلت انكماشاً بنسبة 4.0% خلال عام 2020، مقارنة بمعدل نمو 1.6% خلال عام 2019، ما يعد انعكاساً لتأثيرات الوباء الذي من المتوقع أن يؤدي إلى انخفاض الطلب الخارجي الذي يساهم بنحو 48% من إجمالي الطلب في الدول العربية، وذلك بسبب تراجع في تحويلات العاملين في الخارج، فضلاً عن انخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات رأس المال.

وقال: كشفت الظروف الحالية أن النجاح في احتواء الجائحة يأتي على حساب النشاط الاقتصادي، لذلك من الضروري إعادة النظر في طريقة تقديم الخدمات والاستعداد لمرحلة ما بعد الجائحة، لأن عالم ما بعد كورونا سيختلف كلياً عن عالمنا اليوم. إن القدرة على التعامل مع عواقب الأزمة والتخفيف من تداعياتها الاقتصادية تتطلب تطوير برنامج إنقاذ غير تقليدي يكون قادراً على التكيف والتعامل بحكمة، وبشكل مناسب مع جميع تداعيات الوباء.

وفي ختام كلمته أشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت اتخذت مجموعة من الإجراءات المناسبة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية أهمها، إطلاق حزم دعم كبيرة من المالية العامة، وتخفيف السياسات النقدية الاحترازية الكلية، وضخ سيولة في النظام المصرفي بلغت 78 مليار دولار.