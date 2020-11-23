شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان «فينتك أبوظبي» ينطلق افتراضياً الثلاثاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق الثلاثاء، فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان «فينتك أبوظبي» افتراضياً، وتستمر حتى 26 الجاري، بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين ورجال الأعمال ورواد قطاع التكنولوجيا المالية والمبتكرين.

ويجمع «فينتك أبوظبي» في دورته هذا العام، أكثر من 7500 مشارك ومؤثر في قطاع التكنولوجيا المالية، إلى جانب 150 متحدثاً من أهم صناع السياسات وكبرى المؤسسات المالية والتكنولوجية والمختصين الأكاديميين والمبتكرين للمشاركة في تشكيل وصياغة مستقبل قطاع التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي، إضافة إلى أكثر من 100 شركة تكنولوجيا مالية من 28 دولة حول العالم، لاستعراض ابتكاراتهم.

ويناقش المهرجان الذي يستضيفه مصرف الإمارات المركزي، وسوق أبوظبي العالمي، موضوعات محورية في مجال التكنولوجيا المالية بما يعزز المكانة الريادية لإمارة أبوظبي في الابتكار والجاهزية لقطاع التكنولوجيا المالية.

ويبحث المهرجان مستقبل التكنولوجيا المالية من خلال جلسات النقاش وورش العمل والحوارات المنضوية تحت مظلته، والتي تضم أبرز الخبراء في مجال التكنولوجيا المالية لمناقشة مواضيع رئيسية تتمثل في «الخدمات المصرفية المفتوحة والتنظيم والحوكمة والمدفوعات والاستثمار والاتصالات التسويقية، وإدارة علاقات العملاء والتكنولوجيا التحويلية والاستدامة والأمن السيبراني، والنظم البيئية للأعمال والخدمات المصرفية الرقمية».

ويستضيف مهرجان فينتك أبوظبي منتدى فينتك الحكومي مرة أخرى، حيث سيجمع المنتدى صناع السياسات ومراكز البحوث والجهات التنظيمية من المنطقة والعالم، لتعزيز التعاون الدولي ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع المالي.

كما يستضيف مهرجان فينتك أبوظبي 2020، مجموعة واسعة من المبادرات والفعاليات تهدف إلى تسهيل التواصل بين المبتكرين والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية الرائدة.

ويضم المهرجان حلقة شبابية تشكل منصة لجمع الجيل القادم من الشباب في حوار مع المسؤولين الحكوميين ورواد القطاع لرسم مستقبل بيئة الأعمال للتكنولوجيا والابتكار، حيث يحظى المشاركون بفرصة الاستماع إلى متحدثين ملهمين.

وسيتم خلال المهرجان اختتام رحلة البحث التي جالت في أكثر من 28 بلداً حول العالم للتعرف إلى أبرز الشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، حيث تستعرض الشركات المختارة ابتكاراتها خلال المهرجان تحت مظلة برنامج فينتك 100 لتتسنى لها الفرصة للتواصل مع المستثمرين.

وتضم أجندة المهرجان أيضاً تحدي الابتكار وجوائز فينتك، كما تستضيف «بلغ أند بلاي» أول معرض فينتك رقمي تزامناً مع المهرجان للاحتفال بالشركات الناشئة المحلية والعالمية التي شاركت في برنامج المسرعات لعام 2020. (وام)