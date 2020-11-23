شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين بلدية الشارقة و«حرّتي» المطار والحمرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



الشارقة: ”الخليج 365”

وقعت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، مذكرة تفاهم مع بلدية مدينة الشارقة، لمشروع التحول الرقمي، بهدف تعزيز التعاون ودعم الجهود من أجل الارتقاء بمستوى آليات العمل في إنجاز المعاملات المشتركة بما يوفر الوقت على المستثمرين، ويسهل إجراءاتهم بسرعة وبطريقة مبسطة، فضلاً عن ضمان تطبيق كل المعايير وضوابط أمن المعلومات في الربط الإلكتروني، وحمايته من المخاطر، وإرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك بشكل فعال، ما يسهم في الاستفادة القصوى من الكفاءات التقنية المتاحة لكل طرف.

وجرى توقيع المذكرة عبر الاتصال المرئي، من قبل سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، بحضور الدكتور عبدالله علي القايدي مساعد مدير عام البلدية لقطاع الدعم المؤسسي، وعبد العزيز شهيل مدير إدارة التحول الرقمي في بلدية الشارقة، ومن جانب الهيئة محمد الهاشمي مدير إدارة خدمة المستثمرين، ومنال سعيد بوزنجال مدير الامتثال، وشملت الخدمات التي سيتم ربطها إلكترونياً خدمة بيانات شهادة اللياقة الطبية، وشهادة التسويق المحلي.

الارتقاء بالخدمات

وأكد سعود سالم المزروعي، أن هذا التعاون يترجم الحرص على تعزيز آليات العمل ومواكبة التطور التقني في الخدمات المقدمة للمستثمرين من أجل الارتقاء بها، في ظل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بضرورة التعاون بين كل الجهات الحكومية لتقديم خدمات مشتركة، وتسهيل تبادل المعلومات بما يخدم مجتمع الأعمال في الإمارة، ويلبي تطلعاته وفق أرقى المستويات، وبما يخدم رؤية إمارة الشارقة في تطوير منظومتها الرقمية التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات وتسهيل الوصول إليها.

التعاون التقني

وأكد ثابت الطريفي، أن المذكرة تأتي تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، لتعزيز التحول الرقمي في الإمارة وتحقيق الاستدامة في توفير الخدمات، كما تأتي في إطار حرص بلدية مدينة الشارقة على تعزيز التعاون مع كل الجهات في مختلف المجالات، خصوصاً الرقمية بما يتوافق مع رؤى وتوجهات الإمارة.

وأوضح الطريفي أن المذكرة تهدف إلى مد جسور التعاون الفني والتقني ودعم عملية التنسيق في مجال تبادل البيانات والمعلومات في المعاملات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، واستكمال الإجراءات بينهما بما يضمن تسهيل إنجاز مختلف المعاملات