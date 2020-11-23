شكرا لقرائتكم خبر عن «أكواكيمي» تضع حجر أساس محطة بتروكيماويات في جبل علي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365” أعلنت «أكواكيمي» الشرق الأوسط، التابعة لمجموعة «أكواكيمي» التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، الاثنين، عن وضع حجر الأساس لبناء محطة بتروكيماويات استراتيجية، وعالمية المستوى في ميناء جبل علي بدبي.

ويشكل المشروع الجديد البالغة قيمته 40 مليون دولار، بوابة حيوية لتسهيل وتعزيز نمو تجارة البتروكيماويات بين المُصنّعين والمستخدمين النهائيين، فضلاً عن معالجة مشكلة النقص الحاد في منشآت التخزين لإعادة التوزيع، وتأجير مخازن المواد الكيماوية السائبة ضمن ميناء جبل علي.

وستبلغ سعة التخزين الإجمالية المتوقعة للمحطة فائقة التطور نحو 40 ألف متر مكعّب، منها صهاريج بسعة إجمالية تبلغ 35 ألف متر مكعب للمواد البتروكيماوية السائبة، وصهاريج وبراميل تخزين بسعة 5 آلاف متر مكعّب تتوافق مع معايير هيئة المواصفات العالمية (آيزو).

ومن المقرر استكمال إنشاء المحطة خلال الربع الثاني من عام 2022، وستكون بمثابة مركز متكامل للتخزين والتوزيع لمناولة الواردات الكيماوية السائبة، والمواد الكيميائية المعبّأة بكميات كبيرة. وتم تصميم المحطة الجديدة بما يتيح إمكانية تخزين المواد الكيميائية القابلة للاشتعال حتى الدرجة 1B وفق تصنيف الجمعية الوطنية الأمريكية للحماية من الحرائق (NFPA). كما يمكن للمحطة تخزين أكثر من 100 مادة كيميائية من المواد غير الخطرة، والمواد من الفئة 3 وفق تصنيف الأمم المتحدة للمواد الكيميائية الخطرة ضمن الصهاريج المغلفة بالنيتروجين.

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