شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر العالمي للذهب يؤكد أهمية دبي مركزاً عالمياً للتجارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختتمت، أعمال المؤتمر العالمي للذهب الذي نظمته شركة «آي بي إم سي»، بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة، وغرفة التجارة الدولية تحت عنوان «دبي مركز عالمي لتجارة الذهب». وتناول المؤتمر الذي عقد في دبي بفندق «أرماني» في برج خليفة، بمشاركة 33 دولة، حلولاً مبتكرة وثورية لتسريع النمو في قطاع الذهب، كما سلط الضوء على فرص التنويع في القطاع غير النفطي.

ورحب حميد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الصناعة والتجارة في الدولة، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية ـ الإمارات، بالحضور والدبلوماسيين الذين تسنى لهم حضور المؤتمر بشكل شخصي أوافتراضي، كما أثنى على الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في الدولة، حيث قال: «يؤكد عقد المؤتمر في ظل الظروف الاستثنائية التي تسببت فيها جائحة «كوفيد ـ 19»، الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دولة الإمارات وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية».

وأضاف: «يسرنا كغرفة تجارة دولية، أن نكون جزءاً من هذا المؤتمر وأن نسهل التواصل بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين سواء في داخل الدولة أو خارجها».

وعن تأثير جائحة «كوفيد ـ 19» في قطاع الذهب على صعيد العالم، قال ساجيث كومار بي كي، المدير العام، الرئيس التنفيذي في شركة «آي بي إم سي إنترناشيونال»: «أتاحت جائحة كوفيد-19 فرصاً جديدة لدخول قطاع الذهب. ففي ظل التطور التكنولوجي والثورة الرقمية، شهدت العديد من القطاعات تحولاً كبيراً نحو الرقمنة، وينطبق ذلك على قطاع الذهب؛ لذا هدفنا من خلال المؤتمر هو تسليط الضوء على رقمنة صناعة الذهب التي من شأنها تغيير طريقة التداول والاستثمار في الذهب بشكل جذري».

وتطرق المؤتمر إلى أهمية الإمارات والدور الذي تلعبه باعتبارها مركزاً حيوياً للتجارة حول العالم، مما يعزز الفرص الاستثمارية في قطاع الذهب الذي أثبت استدامته خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في ظل اللوائح التي تشجع على الاستثمار في قطاع الذهب في دبي بمختلف مجالاته، مما يخولها أن تكون مركزاً عالمياً لتجارة الذهب».