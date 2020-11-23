شكرا لقرائتكم خبر عن الاكتشاف النفطي يعزز مكاسب المؤشرات وارتفاع جماعي لأسهم الطاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تلقت الأسهم المحلية جرعة محفزات جديدة، بعد الإعلان عن اكتشاف 24 مليار برميل من النفط في أبوظبي إلى جانب الصدى المتواصل للقاح «كوفيد-19»، ما قاد أسهم 34 شركة نحو المكاسب في جلسة الإثنين، وحفز مؤشر سوق أبوظبي للصعود 0.8% و«سوق دبي» 1.27% على وقع سيولة بنحو 800 مليون درهم.

وتصدر السهمان القياديان «الدار» و«إعمار» تداولات الأسواق، حيث اجتذب الأول 97 مليون درهم وارتفع 1.72% إلى 2.95 درهم، بينما استقطب الثاني 65 مليون درهم وارتفع 0.64% عند مستوى 3.1 درهم. كما ارتفعت أسهم الطاقة بدءاً من «أدنوك للتوزيع» بنسبة 1.72% مغلقاً عند 3.54 درهم، ومعززاً بسيولة قدرها 31.5 مليون درهم، و«طاقة» 0.68% إلى 1.49 درهم، وبتداولات بـ7.34 مليون درهم، و«دانة غاز» 0.9% عند 0.67 درهم، مع استقطابه 6.3 مليون درهم فقط من التداولات.

وشهد سوق دبي صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة «الرمز كوربوريشن» بـ88.99 مليون سهم بسعر 0.575 درهم للسهم، بقيمة إجمالية بلغت 51.17 مليون درهم. واجتذبت الأسهم سيولة بقيمة 794.2 مليون درهم منها 473.2 مليون درهم في أبوظبي و321 مليون درهم في دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 351.84 مليون سهم، توزعت بواقع 106.24 مليون سهم في أبوظبي و245.6 مليون سهم في دبي. وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 12 شركة وجاء ذلك عن طريق 8008 صفقات.

سوق دبي

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.27% إلى مستوى 2354.24 نقطة مستفيداً من مكاسب أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل والخدمات والتأمين. وارتفع قطاع العقار 1.22% بفعل «إعمار العقارية» 0.64% و«إعمار للتطوير» 2.8% و«إعمار مولز» 2.22% و«الاتحاد العقارية» 1.13% و«داماك» 1.81% فيما استقر «ديار» من دون تغيير.

وصعد قطاع البنوك 1.53% نتيجة صعود «دبي الإسلامي» 0.93% و«الإمارات دبي الوطني» 2.43%. وزاد قطاع الاستثمار 2.18% بفعل صعود «دبي للاستثمار» 2.5% و«سوق دبي المالي» 2.13% في مقابل نزول «شعاع كابيتال» 2.09%. وارتفع قطاع النقل 0.5% بعد ارتفاع «أرامكس» 1% في ظل استقرار «العربية للطيران» وانخفاض «الخليج للملاحة» 3.14%.

سوق أبوظبي

بدوره، صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.8% عند مستوى 4974.27 نقطة مع صعود أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والخدمات. وارتفع قطاع البنوك على نحو طفيف 0.07% بفعل ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 1.74% فيما استقر «أبوظبي الأول» من دون تغيير، وانخفض «أبوظبي التجاري» 1.29%. وزاد قطاع العقار 1.65% مع صعود «الدار» 1.72% و«رأس الخيمة العقارية» 0.24%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار 1.1% مدعوماً بارتفاع «العالمية القابضة» 1.76% رغم نزول كل من «إشراق» و«الواحة كابيتال» 1.23% و2.75% على التوالي. وصعد قطاع الاتصالات 2.4% مع صعود السهم القيادي «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وارتفع قطاع الطاقة 1.17% بفعل ارتفاعات «أدنوك للتوزيع» 1.72% و«طاقة» 0.68% و«دانة غاز» 0.9%.

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» تداولات سوق دبي بقيمة 65 مليون درهم مغلقاً عند 3.1 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة بلغت 37 مليون درهم وأقفل عند 4.34 درهم، ثم «دبي للاستثمار» بتداولات بقيمة 31.4 مليون درهم وأقفل عند 1.23 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «الدار العقارية» بقيمة 97 مليون درهم وأقفل عند 2.95 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» باجتذابه 95.86 مليون درهم من التداولات ليغلق عند 12.9 درهم، ثم «العالمية القابضة» مستقطباً 87.7 مليون درهم وأقفل عند 40.5 درهم.

وسجل «المدينة للتمويل» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 14.73% مغلقاً عند 0.218 درهم، بينما سجل «الخليج للملاحة» التراجع الأكثر بنسبة 3.14% إلى مستوى 0.4 درهم. وكان أكبر الرابحين بسوق أبوظبي «دار التمويل» بنسبة 9.68% وأقفل سعره عند 1.7 درهم، وفي المقابل جاء في مقدمة المتراجعين «أبوظبي لبناء السفن» بنسبة 2.87% ليغلق عند 2.37 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في أبوظبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 71.25 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، توزعت بواقع 3.37 مليون درهم محصلة بيع العرب و65.25 مليون درهم محصلة بيع المواطنين، وبنسبة طفيفة جداً كمحصلة بيعية للخليجيين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 38.9 مليون درهم محصلة شراء، منها 5 ملايين درهم محصلة شراء الخليجيين و33.8 مليون درهم محصلة شراء الأجانب. وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 38.9 مليون درهم، توزعت بواقع 4.8 مليون درهم محصلة بيع العرب و34 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «أبوظبي الإسلامي» و«أدنوك للتوزيع» و«العربية للطيران» و«أمانات» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «سوق دبي المالي» و«أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري».

المؤسسات

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي، وبصافي استثمار بلغ 40.75 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل، بدبي، بصافي استثمار بلغ 22.7 مليون درهم محصلة بيع. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي، وبصافي استثمار بلغ 22.7 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهوا نحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار 40.75 مليون درهم محصلة بيع.