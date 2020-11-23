شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «أرابتك» يجتمع الأربعاء قبيل «العمومية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يعقد مجلس إدارة شركة «أرابتك القابضة» اجتماعاً في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لمراجعة آخر مستجدات سير خطة التصفية.

يذكر أن الجمعية العمومية للشركة ستنعقد في 30 من الشهر الجاري، لمناقشة جميع الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الإدارة حتى الوقت الحاضر، كما تناقش أيضاً الموافقة ـ بموجب قرار خاص ـ على تفويض مجلس إدارة الشركة لتعديل الجدول الزمني المقرر بموجب القرار الخاص الصادر عن الجمعية العمومية السابقة إذا اقتضت الحاجة ذلك.

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