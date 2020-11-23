شكرا لقرائتكم خبر عن لجام للرياضة توقع اتفاقية شراكة مع ألفا التجارية الإلكترونية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن توقيع اتفاقية شراكة مع الشركة الأم لسكوات وولف (SQUAT WOLF)، ألفا للتجارة الإلكترونية (ألفا)، التي تمتلك وتصنع وتدير وتبيع وتوزع خط الملابس الرياضية سكوات وولف (SQUAT WOLF).

وأفادت وقت اللياقة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الطرفان سيبدءان شراكة استراتيجية تقوم بموجبها سكوات وولف بتزويد وقت اللياقة بزي رسمي يحمل العلامة التجارية لكلا الشركتين لتحل محل المورد الحالي، أديداس (Adidas).

وبحسب البيان، ستقوم الشركة بشراء ملابس سكوات وولف الرياضية لغرض البيع بالتجزئة في نواديها ومتجرها الالكتروني. علاوة على ذلك، سيقوم الطرفان بتنفيذ أنشطة ترويجية متعددة وفي مواقع مختلفة.

وتستهدف وقت اللياقة من الاتفاقية تزويد أعضائها ورواد الصالات الرياضية الاخرين بإمكانية الوصول إلى ملابس رياضية خاصة بالصالات الرياضية ذات الجودة العالية والتصاميم العصرية.

يُذكر أن سكوات وولف نشأت من داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وهي علامة رياضية جديدة ذات جودة عالية وتصاميم عصرية.

وتستخدم سكوات وولف في صناعة منتجاتها نسيجاً مخصصاً عالي الأداء بالإضافة الى أحدث تقنيات التصميم وذلك لإنتاج احتياجات مرتادي الصالات الرياضية.

وتتوقع لجام للرياضة أن يكون لهذه الاتفاقية تأثير إيجابي على الشركة حيث ستساهم في مصدر ثانوي للإيرادات.

وتجدر الإشارة إلى أن لجام حققت صافي أرباح بلغ 26.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 48.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض الإيرادات بمقدار 28.84 مليون ريال، يقابله جزئياً انخفاض في تكلفة الإيرادات بمقدار 6.93 مليون ريال، وصافي زيادة في جميع التكاليف الأخرى (بما في ذلك تكلفة التمويل والزكاة) بمقدار 0.33 مليون ريال.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 58.2 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 138 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.