شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يتجه نحو الانخفاض رغم أنباء إيجابية بشأن لقاحات "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الإثنين على الرغم من صدور بيانات إيجابية تتعلق بلقاحات واقية من فيروس كورونا، لكن المعدن الصناعي لا يزال قرب اعلى مستوى في 29 شهراً.



وكان النحاس وأصول المخاطرة قد تلقت دعماً في وقت سابق اليوم بعد الإعلان عن نتائج إيجابية تتعلق بلقاح جديد مضاد لفيروس كورونا مما يعزز الآمال بشأن تعافي الاقتصاد العالمي.



وأعلنت شركة "أسترازينيكا" أن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع جامعة "أوكسفورد" ربما تصل فاعليته إلى نحو 90% في الوقاية من فيروس كورونا.



وبهذه الأنباء، تصبح "أسترازينيكا" ثالث شركة أدوية هذا الشهر تعلن عن مدى فاعلية لقاحها المضاد لفيروس كورونا.



وصرح مسؤول بوزارة الصحة الأمريكية لوكالة رويترز أنه من الممكن توزيع لقاح كورونا لأول مرة في الولايات المتحدة بحلول منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 3.29 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 3.31 دولار وأقل سعر عند 3.21 دولار.