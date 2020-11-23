شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الاثنين 23-11-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 225.04 ريال سعودى.

وصعد الذهب اليوم الاثنين، إذ بدد ضعف الدولار وآمال في المزيد من التحفيز النقدي في الولايات المتحدة للتخفيف عن الاقتصاد المتضرر من الجائحة التفاؤل إزاء احتمال توزيع لقاح لكوفيد-19 في العام القادم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1873.51 دولار للأوقية (الأونصة) ولم يطرأ تغير يُذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1871.70 دولار.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:سعر الذهب عيار 24

بنحو 225.04 ريال بما يعادل 60.00 $

سعر الذهب عيار 22

بنحو 206.29 ريال بما يعادل 55.00 $

سعر الذهب عيار 21

بنحو 196.92 ريال بما يعادل 52.50 $

سعر الذهب عيار 18

بنحو 168.78 ريال بما يعادل 45.00 $

سعر الذهب عيار 14

بنحو 131.27 ريال بما يعادل 35.00 $

سعر الذهب عيار 12

بنحو 112.52 ريال بما يعادل 30.00 $

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,999 ريال بما يعادل 1,866 $

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,575 ريال بما يعادل 420.03 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 225,040 ريال بما يعادل 60,003 $