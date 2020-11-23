شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت فوق 46$ للبرميل للمرة الأولى فى 12 أسبوعا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على ارتفاعه مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين ليتداول فوق 46$ للبرميل للمرة الأولى فى 12 أسبوعا ، بصدد تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، استنادا على آمال قرب استخدام لقاحات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة ، الأمر الذي يصب فى صالح تعافي الطلب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم ، ويدعم الأسعار أيضا احتمالات قيام تحالف "أوبك بلس" بتأجيل زيادة الإنتاج المقررة مطلع العام المقبل لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

ارتفع خام برنت بنسبة 2.1% إلى مستوي 46.04$ للبرميل الأعلى منذ الأول من أيلول/سبتمبر ، من مستوى الافتتاح عند 45.11$ ، وسجل أدنى مستوي عند 44.92 $.

عند تسوية الجمعة ، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،حقق الخام الدولي ارتفاعا بنسبة 5.5% ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19.

قال مسؤول كبير فى جهود تطوير اللقاحات الحكومية يوم الأحد إن العاملين فى مجال الرعاية الصحية فى الولايات المتحدة وآخرون ،أوصوا بأن اللقاحات الأولى فى البلاد للوقاية من فيروس كورونا يمكن أن يبدأ استخدامها فى غضون يوم أو يومين بعد الموافقة التنظيمية الشهر المقبل.

وعلى حسب أخر الأنباء فمن المقرر أن تمنح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" الموافقة فى منتصف كانون الأول/ديسمبر المقبل ،لتوزيع اللقاح الذي أنتجته شركة "فايرز" مع الشريك الألماني"بيونتيك" لإطلاق أكبر حملة تلقيح فى تاريخ الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى ،تعهد تحالف أوبك بلس بعد انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض الإنتاج العالمي الأسبوع الماضي بالتحلي بالمرونة فى الاستجابة لاحتياجات سوق النفط خلال العام المقبل.

الأمر الذي عزز احتمالات قيام التحالف خلال الاجتماع الرسمي على مستوي الوزراء المقرر فى 30 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري والأول من كانون الأول/ديسمبر ، بتأجيل الزيادة فى الإنتاج المقررة مطلع العام المقبل لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وينفذ التحالف حاليا المرحلة الثانية من اتفاق خفض المعروض، والتي تتضمن كبح إنتاج بنحو 7.7 مليون برميل يوميا حتى كانون الأول/ديسمبر القادم، على أن تبدأ المرحلة الثالثة التي تتضمن خفض إنتاج 5.7 مليون برميل مطلع كانون الثاني/يناير 2021 حتى نهاية نسيان/أبريل 2022.