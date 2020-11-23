شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي محاولات لاختراق مستوى 0.7340، بانتظار مزيد من الارتفاع لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 0.7413 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الإِشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق مستويات 0.7260 و0.7210.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7260 والمقاومة 0.7400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد