شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر عقود خام برنت من تخطي مستوى 45.25 وأغلق شموع الأربع ساعات الأخيرة فوقه، مما يعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، فاتحاً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يتواجد عند 47.70، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات فوق 44.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.10 والمقاومة 46.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد