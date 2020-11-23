شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات إيجابية ملحوظة هذا الصباح لكنه واجه مقاومة قوية عند حاجز 43.05، ليظهر بعض الميل الهابط المؤقت الآن، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بينما لا يزال التأثير الإيجابي لنموذج المثلث المتماثل المكتمل مسبقاً فعالاً، بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستويات 43.75 ثم 44.80 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 41.85 و41.35 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.35 والمقاومة 44.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد