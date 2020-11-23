شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الفضة بسلبية الآن ليختبر حاجز 24.00، وطالما أن السعر فوق 23.60، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة لهذا اليوم، يدعمها وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف المسار الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي الأول عند 25.06.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.60 والمقاومة 25.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد