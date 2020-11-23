شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالختام بتداولات 12.9مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.26% رابحاً 22.67 نقطة ليغلق عند مستوى 8610.84 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.53% خاسراً 104.70 نقطة ليغلق عند مستوى 19615.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 483.9 مليون سهم بقيمة 12.9 مليار ريال.

وصعد 15 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.07%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.03%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.99%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.84%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.69%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.67%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.46%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.82%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.60%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.52%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.29%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.16%.

وقفز 98 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "متطورة" بنسبة 9.99%، ثم سهم "أبومعطي" بنسبة 9.93%، ثم سهم "اللجين" بنسبة 7.38%، فيما تراجع 85 سهماً على رأسها سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 5.03%، ثم سهم "عناية" بنسبة 4.64%، ثم سهم "نسيج" بنسبة 3%، فيما تصدر سهم "نسيج" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 449.4 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية، عن تعيين شركة الخير كابيتال مستشاراً مالياً لإدارة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية، بعد توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.