شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل عروض "بلاك فرايدي" من براون وأحدث الإصدارات للعناية بالبشرة وإزالة الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث جميع الأشخاص عن موعد البلاك فرايدي أو الجمعة البيضاء لهذا العام 2020، للتعرف على العروض التي يتم الإعلان عنها في جميع المتاجر الالكترونية في مصر وبمناسبة هذا اليوم، توفر براون هدايا ذهبية قيمة على منتجات إزالة الشعر وتتضمن جهاز الوميض الضوئي IPL Silk-expert pro 5 وأحدث الإصدارات؛ ماكينة براون سيلك - أبيل 9 Flex وماكينة تهذيب اللحية للرجال من براون Multi Grooming Kit التى تصل الخصومات عليها حتى 20%.

تشمل القائمة التالية أهم عروض وخصومات البلاك فرايدي المتاحة لبراون؛ وهى سلسلة مصنوعة من الذهب من لازوردى بقيمة 2,500 جنيه. وتقدم براون هذا العرض المغري على:

1- براون IPL، وهو عبارة عن جهاز وميض ضوئي مكثف يستهدف منطقة من الجلد بأشعة ضوئية ليضعف بصيلات الشعر. ولأنه لون البشرة يختلف باختلاف مناطق الجسم. يمتاز الجهاز بمستشعر درجة لون بشرة ذكي SensoAdapt™ فريد يتعرف باستمرار على درجة لون بشرتكِ - بمعدل 80 مرة في الثانية - ويكيِّف تركيز الضوء تلقائيًا لضمان أفضل كفاءة وسلامة.

كما يحتوى جهاز IPL من براون على 400000 ومضة تمنحكِ ما يُقارب 24 سنة من العلاجات لكامل الجسم.

براون سيلك - إكسبرت برو IPL، المدعوم من براون، يمنحكِ علاجات سريعة تناسب الأجزاء الواسعة من الجسم مثل أسفل الساق أو الذراعين، والتي يمكن معالجتها خلال 7 دقائق، بدون التقليل من الفعالية. ومن مميزات الجهاز أيضاً انه لا يومض إلا عندما يكون الجهاز ملامسًا للبشرة ملامسة تامة، مما يجعله آمنا للاستخدام المنزلى.

يعتمد عمل جهاز Silk-expert pro 5 من براون على تقنيات الضوء الاحترافية، وخضع للاختبار الإكلينيكي لضمان سلامة استخدامه بالمنزل وفعاليته.

كما يمكن استخدام وضع الانزلاق فى IPL لبدء المزيد من الومضات بما يُقلل المناطق التي يجري تفويتها لتحصلى على قوة الانزلاق بلا عناء ومعالجة تقنية الومضات الضوئية المكثفة IPL فعالة وسريعة. أو يمكنك الضغط على زر المعالجة وحرريه للبدء في معالجة المناطق الصغرى بدقة.

يحتوي جهاز IPL Silk-expert pro 5 من براون على ثلاثة أوضاع؛ الوضع العادي، أو اللطيف، أو بالغ اللطف. يمنحك الوضع العادي القدرة الكاملة وميزة التكيف مع درجة لون البشرة في أيّ وقت. أمّا في الوضع اللطيف، فيعمل جهاز Silk-expert pro 5 من براون على التكيّف مع مختلف درجات لون البشرة بسرعة ودقة تماثل الوضع العادي تمامًا - ولكن يعتمد على مستوى طاقة أقل. في الوضع بالغ اللطف، يقلل Silk-expert pro 5 من براون مستوى الطاقة إلى الحد الأدنى للمحافظة على النتائج، ويعد هذا الوضع مثاليًا للمبتدئات أيضًا وللاستخدام في المناطق الحساسة.

2- وتتضمن عروض براون خلال "البلاك فرايداى" جهاز براون سيلك أبيل 9 flex والذي تعد ذروة التطور التقني الذي يرتقي بإزالة الشعر إلى مستويات جديدة من الدقة والراحة.

مناسبة لإزالة الشعر في كل مكان: صمّمت براون سيلك أبيل 9 flex لتضمن الاستخدام المثالى على الجسم؛ بفضل الرأس المرن بالكامل الذى يتكيف مع ثنايا الجسم لإزالة الشعر من جميع الأماكن والإبطين والذراعين والساقين ومنطقة البيكيني، كما أنها تحتوي على وصلات مختلفة تناسب التنوع في أجزاء الجسم.

نزع أقصر الشعرات: تستخدم براون سيلك أبيل 9 flex تقنية (MicroGrip) وهى 40 ملقطاً، تتضمن ملاقط أكثر اتساعاً وطولاً وعمقاً لإزالة الشعر بدقة تصل 0.5 ملم وبذلك تزيل ماكينة براون شعر أقصر بـ4 مرات من الشمع.

التعامل مع الألم: تعتبر النبضات التي تطلقها آلة براون سيلك أبيل 9 flex لتخفيف الألم وانزعاج البشرة واحدة من المزايا المفضلة لدى المستخدمين، فغطاء التدليك عالي التردد مع الاهتزازات النابضة يحقق تجربة أكثر لطفاً وراحة لإزالة الشعر. براون سيلك أبيل 9 flex مقاومة للماء 100%، وبهذا فإن وظيفة إزالة الشعر تحت الماء تساعد كثيراً في تخفيف الألم . كما أن هذه الميزة توفر الكثير من الوقت والجهد الذي يحتاجه تنظيف الشعر الذي تتم إزالته لاحقاً.

3- ماكينة تهذيب اللحية للرجال من براون Multi Grooming kit، هي مجموعة العشرة في واحد ( 10in 1)، حيث تساعدك على تحقيق عدة وظائف بجهاز واحد، وتصل خصوماتها في البلاك فرايداي إلى 20% ومتوفرة على موقع بي تك أونلاين و جميع الهايبر ماركت.

ومن مميزات المنتج هي:

· تحقيق أي طول لحية من 1 حتى 21 ملم مع 4 أمشاط فقط، بالإضافة إلى إنشاء خطوط وحواف دقيقة

· مقاومة للماء 100%

· قص شعرك إلى الطول الدقيق الذي تحتاجه - من 1 - 21 ملم

· شفرات حادة مصنوعة من الفولاذ تدوم طويلاً

· تهذيب شعر الأذن والأنف

· إعداد جميع مناطق جسمك بأمان ، بدءًا من الإبطين حتى صدرك إلى منطقة الفخذ.

· 13 وضع مختلف لطول الشعر

· محرك براون للتحسس التلقائي لقرأة الذقن والتكييف مع كثافته وضبط قوتها ويوفر سرعة ثابتة حتى من خلال الشعر المتشابك الكثيفٌ

· بطارية ليثيوم أيون وقت تشغيل أطول تستغرق عملية الشحن ساعة كاملة لتوفر 100 دقيقة من التشغيل، بالإضافة الى خاصية الشحن السريع 5 دقائق لتعطي فترة حلاقة كاملة











