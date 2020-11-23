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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى 9 أشهر بفضل توالي الأخبار الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لأعلى مستوى فى تسعة أشهر ، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ،فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، بفضل توالي الأخبار الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا ، وقرب استخدام لقاح شركة"فايزر" رسميا فى الولايات المتحدة.
صعد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% حتى الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش ،وسجل مستوي 392.97 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.7% ،بفضل آمال التحفيز فى الولايات المتحدة.
وعلى صعيد كامل جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا بنسبة 1.3% ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بسبب استمرار إقبال المستثمرين على المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع.
قفز مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لأعلى مستوى فى تسعة أشهر ، ليواصل مكاسبه القوية للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.
تصدر قطاع الطاقة ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 2.5% ، بفضل صعود أسعار النفط الواسع فى الأسواق العالمية.
قالت شركة الأدوية البريطانية العملاقة " أسترا زينيكا" يوم الاثنين إن لقاحها المطور بالاشتراك مع جامعة أكسفورد أظهر فعالية بمتوسط 70% فى الحماية من فيروس كورونا بعد تحليل مؤقت للتجارب السريرية من المرحلة الثالثة.
وفى الولايات المتحدة ،قدمت شركتا شركة الأدوية الأمريكية العملاقة " فايزر" وشركة "بيونتيك" الألمانية للتكنولوجيا الحيوية يوم الجمعة بطلب للحصول على إذن استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" للقاح فيروس كورونا ،والذي أظهر فعالية بنسبة 95% خلال المرحلة النهائية من التجارب.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.75% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت منخفضا قرابة 0.7% ، فى ثاني خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل مخاوف حول توقف دعم النظام المالي فى الولايات المتحدة .
فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.4% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بحوالي 0.6% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، و فى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 مقدار 0.2 %.
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