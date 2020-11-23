شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لليوم الثاني على التوالي بدعم هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي الواسع مقابل سلة من العملات العالمية ، وتظل المكاسب محدودة فى ظل ضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.3% إلى 1,876.05$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,869.60$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,864.32$.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى عشرة أيام عند 1,852.58$ للأونصة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،فقد أسعار الذهب قرابة واحد بالمئة ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بسبب الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المرشحة بقوة للوقاية من فيروس كوفيد-19.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.4% ، مسجلا أدنى مستوى فى شهرين عند 92.03 نقطة ، عاكسا الهبوط الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الهبوط فى مستويات العملة الأمريكية ، بعد بيانات أفضل من التوقعات عن النشاط الصناعي فى أوروبا والمملكة المتحدة خلال تشرين الثاني/نوفمبر ،الأمر الذي قلص المخاوف حيال الأضرار الناجمة عن الموجة الثانية لفيروس كورونا.

من ناحية أخري ،طمأن وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشين" الأسواق يوم الجمعة بأن الاحتياطي الاتحادي ووزارة الخزانة لديهما العديد من الأدوات المتبقية لدعم الاقتصاد ،وذلك بعد قرر إلغاء العديد من برامج الإقراض الفيدرالي بحلول نهاية هذا العام.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت يوم الجمعة بنحو 2.92 طن متري،فى أول زيادة يومية منذ يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,220.17 طن متري ، مرتدا من إجمالي 1,217.25 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 20 تموز/يوليو الماضي.