شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا قطاع الخدمات الفرنسي يعمق انكماشه للشهر الثالث على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الفرنسي الساعة 08:15 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الخدمي في فرنسا بالقراءة الأولية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر بمستوي 38.0 نقطة ،فى ثالث انكماش شهري على التوالي ،بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا ،أسوأ من توقعات السوق التي أشارت إلى مستوي 39.2 نقطة، أسوأ من القراءة السابقة مستوي 46.5 نقطة ، هذا البيان سلبي للاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.

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