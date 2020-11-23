شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر برميل خام “برنت” 2.20 % والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعتين - 12:51 مساءً, 23 نوفمبر 2020 م المناطق - الرياض ارتفع سعر برميل خام القياس العالمي “برنت” اليوم بنسبة 2.20 %، ما يعادل 0.99 دولار أمريكي، ليصل إلى 45.95 دولارًا للبرميل.

وصعد سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.91 %، ليصل سعره إلى 43.23 دولارًا أمريكيًا.

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