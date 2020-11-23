شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق من وزير الطاقة حول الاكتشافات النفطية الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المهندس سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن الاكتشافات النفطية الجديدة تُرسّخ مكانة دولة الإمارات مورداً موثوقاً للطاقة، وأضاف: «الاكتشافات تدعم خطط دولة الإمارات للخمسين عام المقبلة، ومسيرة الإمارات التنموية في مختلف المجالات».

جاء تعليق الوزير المزروعي بعد يوم على إعلان المجلس الأعلى للبترول برئاسة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للبترول، اكتشاف 2 مليار برميل من النفط الخام التقليدي و22 مليار برميل من موارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص.

وقال وزير الطاقة والبنية التحتية: «تسهم (الاكتشافات) في ترسيخ مكانة دولة الإمارات لاعباً رئيساً في سوق النفط العالمي وتعكس عمليات التطوير المستمرة التي تقوم بها أدنوك في سعيها لتحقيق هدفها بزيادة السعة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل من النفط يومياً بحلول عام 2030.»

وختم بقوله: «ستساهم (الاكتشافات) في استقطاب الكثير من الاستثمارات الأجنبية التي ترى الإمارات ملاذاً آمناً في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة.»

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