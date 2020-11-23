شكرا لقرائتكم خبر عن باركليز يبقي على توقعاته لسعر النفط عند 53 دولاراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبقى بنك باركليز الاثنين على توقعاته لسعر النفط لعام 2021، وتوقع أن يبلغ خام برنت 53 دولاراً للبرميل بفعل ضبط منظمة أوبك وحلفائها للإنتاج، واستناداً إلى تعزيز لقاح محتمل لـ«كوفيد-19» الطلب في النصف الثاني من العام.

وكتب البنك في مذكرة أن إنتاج لقاحات عالية الفاعلية على المدى القصير سيكون بمثابة نقطة تحوّل للطلب؛ إذ قد يُفضي لتعافٍ اقتصادي أكثر استدامة.

وتوقع أن يسجل مزيج برنت في المتوسط 53 دولاراً، وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 دولاراً للبرميل العام المقبل.

وقالت مصادر لرويترز، إن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاءهما، فيما يعرف بأوبك+، يميلون لتأجيل زيادة مزمعة للإنتاج في يناير/ كانون الثاني، لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وكان من المقرر أن ترفع أوبك+ الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً، في إطار التخفيف المتدرج لتخفيضات إنتاج قياسية تم الاتفاق عليها في العام الجاري.

وأضاف البنك «نتوقع أن ترجئ أوبك+ زيادة أهداف الإنتاج ثلاثة أشهر حين تجتمع في وقت لاحق من الشهر الجاري».

كما قال جولدمان ساكس هذا الشهر إنه يتوقع أن ترجئ المجموعة زيادة الإنتاج المزمعة.

(رويترز)

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