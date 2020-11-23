شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تنخفض ما يزيد على 1% بعد مكاسب كبيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت الليرة التركية 1.3% مقابل الدولار، الاثنين، إذ عزز المستثمرون المحليون مراكزهم من العملات الأجنبية والذهب بعد ارتفاع قوي للعملة التركية في الآونة الأخيرة.

وتراجعت الليرة إلى 7.76 من إغلاق يوم الجمعة عند 7.65 للدولار. وارتفعت الليرة من مستوى قياسي منخفض 8.58 هذا الشهر بعد أن تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بنهج للاقتصاد أكثر اتساقاً مع السوق، بعد تعيين محافظ للبنك المركزي ووزير للمالية جديدين، وعقب زيادة أسعار الفائدة 475 نقطة أساس الخميس الماضي. (رويترز)

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