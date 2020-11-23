شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة مسقط بختام تعاملات جلسة الاثنين.. وارتفاع 10 أسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.41% رابحاً 14.77 نقطة ليغلق عند مستوى 3627.390 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.2 مليون سهم بقيمة 758.3 ألف ريال عبر تنفيذ 306 صفقة لعدد 40 سهماً.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2.50%، ثم سهم، ثم سهم "العمانية للاتصالات" بنسبة 1.92%، ثم سهم "الباطنة للطاقة" بنسبة 1.85%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 3.90%، ثم سهم، ثم سهم "صندوق أمان للاستثمار العقاري" بنسبة 3.88%، ثم سهم "تأجير للتمويل" بنسبة 3.41%، كما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 160.2 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة الوطنية للمنظفات الصناعية، استلامها رسالة من شركة الأنوار الدولية للاستثمار مفاداها استبدال ممثلهم في مجلس الإدارة، مانيش بالاندي بعبد الله بن خليل عبد الله الخنجي، وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة.

وفي السياق ذاته أعلنت الشركة الوطنية لصناعة البسكويت المحدودة، موافقة مجلس الإدارة، على الطلب الذي تم استلامه من قبل أحد مساهمي الشركة، وهي شركة الأنوار القابضة بتعيين السيد خالد الأنصاري كبديل للممثل السابق سانجاي تيواري عضو في مجلس الإدارة.