شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تطرح مناقصة لشراء قمح وشعير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون أوروبيون اليوم الاثنين إن ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة عالمية لشراء نحو 75 ألف طن من القمح الصلد و92 ألف طن من القمح اللين و75 ألف طن من علف الشعير.

وقالوا إن الموعد النهائي لتقديم العروض هو الثلاثاء 24 نوفمبر. ومناشئ التوريد خيارية.

وكان قد قال متعاملون إن ديوان الحبوب التونسي اتفق على شراء حوالي 50 ألف طن من قمح الطحين اللين و50 ألف طن من علف الشعير في مناقصة عالمية أُغلقت.