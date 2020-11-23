شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة النفط الهندية تشترى نحو 20 مليون برميل من النفط للتسليم أوائل 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ثلاثة مصادر تجارية اليوم الاثنين إن مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير حكومية في البلاد، اشترت نحو 20 مليون برميل من الخام من غرب أفريقيا والشرق الأوسط للتسليم في أوائل 2021. وأضافت المصادر أن المؤسسة اشترت الشحنات على ثلاث جولات من العطاءات هذا الشهر للتسليم في يناير وفبراير. وذكرت المصادر أن الخام منخفض الكبريت من نيجيريا وأنجولا يشكل الجزء الأكبر من الإمدادات، كما اشترت مؤسسة النفط الهندية أيضا أربعة ملايين برميل من خام أبوظبي عالي الكبريت. وأضافوا أن درجات الخام تشمل إرها وفوركادوس وجيراسول وزاكوم العلوي وداس ومربان.

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