شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بالختام وسط هبوط قطاع النفط والغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.46% رابحاً 25.24 نقطة ليغلق عند مستوى 5565.81 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.63% رابحاً 38.55 نقطة ليغلق عند مستوى 6171.65 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05% خاسراً 2.31 نقطة ليغلق عند مستوى 4362.38 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.04% خاسراً 1.88 نقطة ليغلق عند مستوى 4480.18 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 158.5 مليون سهم بقيمة 49.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.8 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات على رأسها قطاع المنافع بنسبة 2.19%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.87%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.74%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.08%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.89%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 2.39%.

وجاء سهم شركة الامتيازات الخليجية القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.41%، يليه سهم شركة صكوك القابضة بنسبة 6.73%، ثم سهم شركة المجموعة التعليمية القابضة بنسبة 6.56%، فيما تصدر سهم شركة ريم العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 32.60% يليه سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 12.12%، ثم سهم شركة المال للاستثمار بنسبة 6.06%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الامتيازات الخليجية القابضة، عن إتمام صفقة بيع شركات تابعة للشركة، وتمت عملية التخارج وتحويل الملكية لطرف خارجي، وذلك بكامل الحصص المملوكة من الشركات التابعة لشركة الامتيازات الخليجية القابضة وهما شركة نايب للتجارة العامة، شركة مطعم المعلم.

وأضافت أن التخارج سيؤدي إلى تحقيق الشركة أرباحاً تقريبية بقيمة 1.045 مليون دينار كويتي ناتجة من عملية البيع خلال الربع الرابع لعام 2020، وينعكس على المركز المالي للشركة التغيرات الخاصة بعملية التخارج حيث تنخفض قيمة الموجودات المحتفظ بها بغرض البيع بقيمة 1.235 مليون دينار كويتي، وانخفاض المطلوبات المتعلقة بموجودات مصنفة بغرض البيع بقيمة 580 ألف دينار كويتي، ويرتفع بند الموجودات المتداولة (مدينون) بقيمة 1.7 مليون دينار كويتي.

وفي سياق آخر أعلنت بورصة الكويت، عن إتمام تنفيذ صفقة متفق عليها على شركة المركز المالي الكويتي، بعدد 4 ملايين سهم بسعر 0.0850 دينار بقيمة إجمالية 340 مليون دينار كويتي.