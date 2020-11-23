شكرا لقرائتكم خبر عن الامتيازات الكويتية تحقق أرباحاً بأكثر من مليون دينار ببيع شركتين تابعتين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الامتيازات الخليجية القابضة عن استكمال عملية البيع والتخارج ونقل الملكية للطرف الخارجي، وذلك للشركتين التابعتين "نايب للتجارة العامة"، و"مطعم المعلم".

وقالت الامتيازات، في بيان لبورصة الكويت، اليوم الإثنين، إنها ستحقق أرباح تقريبية بقيمة 1.045 مليون دينار كويتي من عملية البيع خلال الربع الرابع من العام 2020.

وتتوقع الشركة أن ينعكس عليها التغيرات الخاصة بعملية التخارج، وذلك من خلال انخفاض قيمة الموجودات المحتفظ بها بغرض البيع بقيمة 1.235 مليون دينار كويتي، بالإضافة إلى انخفاض المطلوبات المتعلقة بموجودات مصنفة بغرض البيع بقيمة 580 مليون دينار، بالإضافة إلى ارتفاع بند الموجودات المتداولة "مدينون" بقيمة 1.7 مليون دينار.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 232.8 ألف دينار كويتي في الربع الثالث من العام 2020، مقابل صافي خسارة بلغ 323.2 ألف دينار كويتي في نفس الربع من العام الماضي.

كذلك حققت الشركة حققت الشركة صافي خسارة بلغ 1.153 مليون دينار كويتي خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل صافي خسائر بلغت 471.3 ألف دينار كويتي في نفس الفترة من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر في تلك الفترة إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية للمجموعة بصفة أساسية بسبب الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، بالإضافة إلى تسجيل خسائر انخفاض في قيمة الشهرة والموجودات غير الملموسة بمبلغ وقدره 140.105 ألف دينار.