شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية أسمنت الجنوبية تنتخب مجلس إدارة جديد في 24 ديسمبر المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، والمقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر المُقبل، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة "تداولاتي".

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الجمعية ستصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ الأول من يناير 2021، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2023.

تجدر الإشارة إلى أن أسمنت الجنوبية حققت صافي أرباح بلغ 150 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 90 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى زيادة ايرادات المبيعات بنسبة 48.95% وزيادة كمية المبيعات المحلية بنسبة 37.92%، بالإضافة إلى انخفاض الأعباء التمويلية للربع الحالي بواقع 25.7%.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 468 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 301 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.