شكرا لقرائتكم خبر عن الخير كابيتال مستشاراً مالياً لإدارة اكتتاب أسهم حقوق أولوية "الصادرات" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات"، اليوم الإثنين، عن تعيين شركة الخير كابيتال مستشاراً مالياً لإدارة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها ستقوم بالإعلان عند تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى هيئة السوق المالية.

يُذكر أن إدارة الشركة أوصت، في نوفمبر الجاري، بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 129.6 مليون ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وتستهدف الشركة من زيادة رأس المال، دعم عمليات التوسع في أنشطة الشركة المستقبلية وتوفير رأس المال العامل لتمكين الشركة من زيادة عملياتها التشغيلية وخفض نسبة خسائر الشركة.

تجدر الإشارة إلى أن صادرات حققت صافي خسائر بلغ 11.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 3.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى زيادة الديون المشكوك في تحصيلها، وكذلك ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، على الرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق للعام 2019.

وفي المُقابل، ارتفعت المبيعات إلى 12.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 5.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 11.3 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 11.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.