شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب ميلاً هابطاً ليقترب من اختبار الدعم المحوري 1860.90، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، بانتظار تخطي مستوى 1875.00 لتسهيل مهمة التوجه نحو 1901.80 الذي يمثّل محطّتنا الرئيسية الأولى، مع الانتباه إلى أن كسر 1860.90 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1855.00 والمقاومة 1895.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي