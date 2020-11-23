شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوداً ليخترق مستوى 1.3335 ويستقر فوقه، مما يفعّل سيناريو الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، في طريقه لتحقيق أهداف إيجابية تصل إلى 1.3482 كمحطة رئيسية تالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر مستوى 1.3335 والثبات دونه سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح ويضغط على السعر للانخفاض واختبار 1.3270 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3300 والمقاومة 1.3430
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بقية اليوم
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