شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته الإيجابية ليبدأ اختبار حاجز 1.1900، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بقية اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة لزيارة مستوى 1.2011 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.1830 لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1800 والمقاومة 1.1970

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد